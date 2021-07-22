Xiaomi تنافس آبل وسامسونغ بحواسب 5G لوحية متطورة

تتطلع عيون عشاق منتجات Xiaomi لحواسب Mi Pad 5 المنتظرة، والتي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لأجهزة iPad و Galaxy Tab من آبل وسامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Xiaomi تستعد لإطلاق نموجين من هذه الحواسب، ستجهزهما بمعالجات Snapdragon 870 المتطورة ليكونا قادرين على التعامل مع أحدث شبكات الإنترنت وشبكات 5G.

According to the reports Xiaomi is going to launch two flagship tablets; Mi PAD 5 & Mi PAD 5 Pro

Both of the tablets comes with 120Hz IPS displays#MiPad5 will be powered by Qualcomm Snapdragon 870 SoC#MiPad5Pro will be powered by MediaTek Dimensity 1200 SoC#technewspic.twitter.com/q1jiRc2GXz — TechUltron (@techultron2020) May 9, 2021

كيما يفترض أن تزود هذه الأجهزة بشاشات LCD بمقاسين مختلفين، ترددهما يعادل 120 و240 هيرتزا، ودقة العرض فيهما (2560/1600) بيكسل، أي أن الحواسب ستكون مناسبة لمحبي ألعاب الفيديو الحديثة التي تتطلب مواصفات تقنية عالية.

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كما ستحصل تلك الحواسب على بطاريات بسعة 8000 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لاكثر من 10 ساعات متواصلة تقريبا، وستحصل النسخة الأبسط منها على كاميرا أساسية بدقة 20 ميغابيكسل، أما النسخة الاكثر تطورا فستجهز بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل.

المصدر: 3dnews