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Xiaomi تنافس آبل وسامسونغ بحواسب 5G لوحية متطورة

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تنافس آبل وسامسونغ بحواسب 5G لوحية متطورة
youtube/ Простые Технологии
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تتطلع عيون عشاق منتجات Xiaomi لحواسب Mi Pad 5 المنتظرة، والتي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لأجهزة iPad و Galaxy Tab من آبل وسامسونغ.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Xiaomi تستعد لإطلاق نموجين من هذه الحواسب، ستجهزهما بمعالجات Snapdragon 870 المتطورة ليكونا قادرين على التعامل مع أحدث شبكات الإنترنت وشبكات 5G.

كيما يفترض أن تزود هذه الأجهزة بشاشات LCD بمقاسين مختلفين، ترددهما يعادل 120 و240 هيرتزا، ودقة العرض فيهما (2560/1600) بيكسل، أي أن الحواسب ستكون مناسبة لمحبي ألعاب الفيديو الحديثة التي تتطلب مواصفات تقنية عالية.

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كما ستحصل تلك الحواسب على بطاريات بسعة 8000 ميلي أمبير تكفيها لتعمل لاكثر من 10 ساعات متواصلة تقريبا، وستحصل النسخة الأبسط منها على كاميرا أساسية بدقة 20 ميغابيكسل، أما النسخة الاكثر تطورا فستجهز بكاميرا أساسية بدقة 48 ميغابيكسل.

المصدر: 3dnews

 

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