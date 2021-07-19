Honor تحضّر لإطلاق واحد من أفضل الهواتف

تستعد Honor في 12 أغسطس القادم للكشف رسميا عن هاتفها الذي جهزته بمواصفات تجعله من بين أفضل الأجهزة الذكية هذا العام.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف الجديد الذي سيحمل اسم Magic 3 سيحصل على شاشة منحنية الحواف من الجانبين شبيهة بشاشات هواتف NOTE الشهيرة من سامسونغ، وستكون هذه الشاشة من نوع OLED بمقاس 6.74 بوصة، دقة عرضها (2772/1340) بكسل، ومعدل ترددها قد يصل إلى 144 هيرتزا.

Honor Magic 3 ✨ render image

Snapdragon 888 plus SoC

48MP with 100X ZOOM support#HONORMagic3Series#Honormagic3pic.twitter.com/VQ20u2oaJr — TechUltron (@techultron2020) July 16, 2021

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Snapdragon 888 Plus القادر على العمل مع شبكات5G، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايات، وذواكر داخلية 256 أو 512 غيغابايت.

ولم تعلن Honor رسميا عن خواص كاميرات هاتفها بعد، لكن التسريبات تشير إلى أن كاميرته الأساسية ستجهز بعدسة دقتها 48 ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية ستكون مزدوجة العدسة.

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كما سيعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات Magic UI 5.0، وبطارية بسعة4500 ميلي أمبير، تعمل مع شاحن سلكي سريع باستطاعة 66 واطا وشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واطا.

المصدر: ixbit