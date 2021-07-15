Honor تنافس سامسونغ وهواوي بهاتف متطوّر قابل للطي

تستعد Honor للكشف عن هاتفها المنتظر القابل للطي الذي يتوقع أن يشكل منافسة قوية لأجهزة هواوي وسامسونغ من نفس الفئة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Honor Magic Fold القادم سيحصل على هيكل بأبعاد (161.8/74.6/14.7) ملم، وزنه 295 غ.

كما سيحصل الهاتف على شاشة OLED مرنة بمقاس 8 بوصات، دقة عرضها (2400/200) بيكسل، ومعدل سطوعها 413 شمعة/م تقريبا.

وسيكون هذا الهاتف قادرا على العمل مع شبكات 5G والتعامل مع البيانات بسرعة بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت.

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وستدعمه Honor بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+12+8)ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن يحصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda