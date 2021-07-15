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نوكيا تطلق هاتفا متينا لا يحتاج لغطاء حماية خارجي

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تطلق هاتفا متينا لا يحتاج لغطاء حماية خارجي
Reuters
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نشرت شركة نوكيا إعلانا ترويجيا لهاتفها الجديد، ألمحت فيه أن الهاتف سيكون متينا ولن يحتاج لغطاء حماية خارجي.

وكتب على الصورة التي نشرتها نوكيا لتصميم الهاتف المنتظر"مع جهازنا الجديد لن تحتاج إلى استخدام غطاء الحماية الخارجي للهاتف بعد اليوم".

وأشارت "نوكيا في الصورة إلى أن الإعلان عن الهاتف رسميا سيكون في 27 يوليو الجاري دون ذكر أية تفاصيل عن مواصفات الهاتف التقنية.

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وبالنظر للصورة المنشورة يمكننا ملاحظة ان الهاتف سيحصل على تصميم شبيه بهواتف X10 و X20، وسيزود بكاميرا أساسية رباعية العدسة، تحمل علامة ZEISS، وتتوضع عدساتها في إطار دائري يوجد بجانبه مصباح إضاءة من نوع LED.

كما أشارت بعض صفحات الإنترنت إلى أن الهاتف المنتظر سيحمل اسم Nokia XR20، وسيحصل على معالج من نوع Snapdragon 480، وذواكر وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت.

المصدر: نوفوستي

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