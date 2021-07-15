OnePlus تطرح واحدة من أكثر الساعات الذكية تميزا

كشفت شركة OnePlus عن ساعتها الذكية الأحدث التي صممتها لتتمتع بتصميم مميز ومواصفات منافسة.

وجاءت ساعة OnePlus Watch Cobalt الجديدة بهيكل معدني متين مقاوم للماء والغبار، وحزام جلدي أنيق لتظهر في تصميمها كساعة يد مميزة.

وحصلت هذه الساعة على شاشة لمسية بمقاس 1.39 بوصة، محمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وبطارية بسعة 400 ميلي أمبير تكفيها لتعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة.

ويمكن من خلال هذه الساعة الرد على المكالمات الهاتفية الواردة إلى الهاتف المقترنة به، كما يمكن استخدامها لمشاهدة الصور والاستماع إلى الموسيقى، والاطلاع على الرسائل والإشعارات الواردة للهاتف وتطبيقاته.

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وجهزتها OnePlus بحساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وبرامج لقياس معدلات النشاط البدني للمستخدم وساعات نومه، وعدد الخطوات التي يمشيها يوميا.

المصدر: ixbit