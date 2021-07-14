سوني تطلق مكبر صوت زجاجيا ذكيا فريدا من نوعه!

كشفت شركة سوني عن تصميم مكبر الصوت الذكي الجديد الذي طورته ليكون متميزا عن جميع مكبرات الصوت المنزلية الذكية الحالية.

ومن أكثر ما يميز LSPX-S3 الجديد تبعا لسوني هو هيكله المجهز بأنبوب زجاجي من الأعلى قادر على توزيع الأصوات بصورة ممتازة وفي جميع الاتجاهات.

كما يحتوي الأنبوب في هذا الجهاز على مصباح إضاءة مميز يشبه بتصميميه شكل الشمعة، يمكن التحكم به ليضيء 32 وضعية إنارة متنوعة تتناسب مع مختلف أوقات النهار وديكورات الأماكن التي يوضع بها.

ويمكن التحكم بهذا المكبر عبر تطبيق Music Center الذي يحمّل في الهاتف الذكي، إذ يستطيع ضبط مستوى الأصوات والإضاءة فيه، ويمكن ضبطه عبر مؤقت خاص للنوم، والتجكم بمستوى صوت النغمات التي يصدرها.

3dnews

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ويحتوي الجهاز على مايكروفونات ومكبرات لإجراء المكالمات، وعلى شرائح للاتصال عبر البلوتوث مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وبطارية داخلية تكفيه ليعمل 8 ساعات بالشحنة الواحدة، كما يمكن تغذيته بالطاقة الكهربائية عبر منفذ USB-C.

ومن المفترض أن يطرح هذا المكبر في الأسواق اعتبارا من أغسطس القادم بسعر 349 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit