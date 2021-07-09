آبل تطور هواتف آيفون كبيرة الحجم بأسعار منافسة

ذكرت عدة مواقع وصفحات على الإنترنت أن شركة آبل تسعى لتطوير فئة جديدة من هواتف آيفون ستطرحها بأسعار تنافس هواتف فئة Pro Max الحالية.

وتبعا لموقع macrumors فإن المدون الشهير Ming-Chi Kuo قد أشار إلى أن "آبل تطور هواتف آيفون ستجهز بشاشات بمقاس 6.7 بوصة، لتطرحها بأسعار تقل عن 900 دولار".

وكان Kuo قد صرح في وقت سابق بأن هواتف iPhone 13 التي يتوقع طرحها العام الجاري ستكون آخر تشكيلة iPhone ستحوي أجهزة بشاشات بمقاس 5.4 بوصة، وأن هواتف آيفون التي ستطرح عام 2022 ستضم 4 نماذج، منها نموذجان مجهزان بشاشات 6.1 بوصة، ونموذجان آخران مزودان بشاشات 6.7 بوصة.

وأشار المدون إلى "أن هواتف آيفون المزودة بشاشة كبيرة والتي ستطرح بسعر أقل من 900 دولار من المتوقع أن تفتقر لمستشعر Touch ID المثبت تحت الشاشة، كون آبل ستحاول اختصار تكاليف إنتاجه".

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وتجدر الإشارة إلى أن هواتف iPhone 12 Pro Max الحالية المجهزة بشاشات 6.7 إنش تباع بسعر 1099 دولارا تقريبا، أي أن أجهزة "‌iPhone‌ 14 Max" التي ستطلق العام القادم قد تكون أرخص بـ 200 دولار تقريبا.

المصدر: ixbit