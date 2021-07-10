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موتورولا تعلن عن أفضل هواتفها لهذا العام

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موتورولا تعلن عن أفضل هواتفها لهذا العام
youtube/Tech Spurt
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كشفت موتورولا عن مواصفات هاتفها الأحدث الذي يتوقع أن يلاقي رواجا كبيرا لمواصفاته المتطورة وقدراته التصويرية العالية.

وسيأتي هاتف Motorola Edge 20 الجديد بهيكل بمقاس (163.3/76.1/7.9) ملم، وزنه 190 غ.

وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا.

وسيعمل الهاتف مع شبكات 5G بكفاءة عالية بفضل معالج QualcommSM8250- Snapdragon 870 5G، فضلا عن انه مزود بمعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

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وحصل الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+16+8) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما زودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 4230 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews

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