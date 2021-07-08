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هاتف أندرويد قد يعيد لهواوي أمجادها في سوق الأجهزة المحمولة

العالم الرقمي و Social media

هاتف أندرويد قد يعيد لهواوي أمجادها في سوق الأجهزة المحمولة
youtube/Lim Reviews
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كشفت هواوي عن هاتفها الأحدث الذي يعمل بنظام أندرويد، والمتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة نظرا لمواصفاته المتطورة وسعره المنافس جدا بالنسبة لهذه المواصفات.

وحصل الهاتف الجديد عل هيكل بتصميم عصري، أبعاده (161.9/74.7/8.6) ملم، وزنه 190 غ، وصمم الهيكل ليكون مقاوما للماء والغبار.

وزود الجهاز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2376/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 391 شمعة/م تقريبا.

ويعتمد أداؤه المميز على معالج Qualcomm Snapdragon 662 المطور بتقنية 11 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت.

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 ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 260 دولارا تقريبا جهزته هواوي بكاميرا أساسية صنفت من بين أفضل كاميرات الهواتف حاليا، فيها 4 عدسات بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل مبني على Android 10 مع واجهات EMUI 11، فضلا عن كونه مجهزا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 4pda

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