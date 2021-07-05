Realme تتحضر لإطلاق هاتف بقدرات تصوير فائقة

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنيات الحديثة معلومات عن هاتف Realme المنتظر بقدرات تصويره الممتازة.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Realme 9 Pro المنتظر سيحصل على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (108+8+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة ماكرو، وعدسة خاصة للتصوير العريض، فضلا عن أنها تتمتع بمعدلات تقريب بصري ورقمي ممتازة.

أما الكاميرا الأمامية في الهاتف فستحصل على عدستين بدقة (16+2) على الأغلب، وستعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

youtube/REC Anything

وسيحصل الجهاز على شاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، وعلى ذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير.

وهيكل هذا الهاتف من المفترض أن يصنع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، وزنه 190 غ تقريبا، ومحمي من الماء والغبار وفق أحدث المعايير العالمية.

youtube/Tech Buddy

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ومن المفترض أن تطرح نسخة أبسط منه تحت اسم Realme 9، ستجهز بكاميرا دقة عدستها الأساسية 64 ميغابيكسل، وشاشة بمقاس 6.43 بوصة.

المصدر: ixbit