OnеPlus تطلق أحدث هواتفها المتطورة قريبا

تستعد شركة OnеPlus في يوليو الجاري للكشف عن أحدث هواتفها المتطورة القادر على العمل مع شبكات 5G.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Nord 2 المنتظر سيكون شبيها من حيث التصميم الخارجي بهاتف Nord N200 5G، لكنه سيأتي بمواصفات أكثر تطورا، وبسعر منافس لن يتعدى الـ 350 دولارا.

وسيحصل هذا الهاتف على شاشة OLED بمقاس 6,44 بوصة بدقة عرض +FullHD، ترددها يعادل 90 هيرتزا، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أما هيكل الجهاز فسيكون مقاوما للماء والرطوبة.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Dimеnsity 1200 الحديث من MеdiaTek، والذي يحوي ثمانية أنوية منها أنوية Cortеx-A55 بتردد يصل إلى 2.0 غيغاهيرتز، فضلا عن ذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية فيه فستكون ثلاثية العدسة، عدستها الأساسية من نوع Sоny IMX766 بدقة 50 ميغابيكسل، وفيها عدسة خاصة للتصوير العريض، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 32 ميغابيكسل على الأغلب.

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كما سيحصل هذا الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 مل للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة لماسح بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 4pda