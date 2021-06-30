 
مباشر

Vivo تطور هاتفا بقدرات تصوير فائقة

العالم الرقمي و Social media

Vivo تطور هاتفا بقدرات تصوير فائقة
youtube/REC Anything
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq7j

سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف يتوقع أن يكون من بين أفضل الهواتف لهذا العام من الناحية التقنية، وخصوصا قدرات الكاميرات.

وتبعا للتسريبات فإن Vivo تعمل حاليا على هاتف S10 5G بنسخته الجديدة المخصصة لشبكات 5G، وأن الهاتف سيحصل على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستكون على الأغلب بدقة (108+8+5) ميغابيكسل، ومجهزة بتقنيات التقريب البصري والرقمي للصور.

ولن تقتصر القدرات المميزة على الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فحسب، فكاميرته الأمامية ستأتي مزدوجة العدسة بدقة (44+8) ميغابيكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه ولها القدرة على تصوير فيديوهات عالية الدقة.

Vivo تطور هاتفا بقدرات تصوير فائقة
youtube/TechSpeech

أما المعالج في هذا الجهاز فسيكون من نوع MediaTek Dimensity 1200 على الأغلب، وذواكر الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

إقرأ المزيد
Xiaomi تطرح هاتفا بمواصفات مميزة وسعر منافس جدا
Xiaomi تطرح هاتفا بمواصفات مميزة وسعر منافس جدا

كما ستجهزه Vivo بشاشة بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ونظام تشغيل "أندرويد-11"، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا