Vivo تطور هاتفا بقدرات تصوير فائقة
سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف يتوقع أن يكون من بين أفضل الهواتف لهذا العام من الناحية التقنية، وخصوصا قدرات الكاميرات.
وتبعا للتسريبات فإن Vivo تعمل حاليا على هاتف S10 5G بنسخته الجديدة المخصصة لشبكات 5G، وأن الهاتف سيحصل على قدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي ستكون على الأغلب بدقة (108+8+5) ميغابيكسل، ومجهزة بتقنيات التقريب البصري والرقمي للصور.
Alleged hands-on image and specifications of the vivo S10 leaked on Weibo.— Mukul Sharma (@stufflistings) June 30, 2021
Will feature an 108MP camera, Dimensity 1100 processor, up to 16GB RAM (native + virtual), 44W fast charging, NFC, and UFS3.1 storage.#vivo#vivoS10pic.twitter.com/oqU8MtYhV5
ولن تقتصر القدرات المميزة على الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف فحسب، فكاميرته الأمامية ستأتي مزدوجة العدسة بدقة (44+8) ميغابيكسل، وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه ولها القدرة على تصوير فيديوهات عالية الدقة.
أما المعالج في هذا الجهاز فسيكون من نوع MediaTek Dimensity 1200 على الأغلب، وذواكر الوصول العشوائي 8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.
#VivoS105G HD Quality Render by Casemaker. Have a look on the same.#Vivo#VivoS10pic.twitter.com/pJfw2gZOcu— Techassist (@tcassist3) June 28, 2021
كما ستجهزه Vivo بشاشة بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ونظام تشغيل "أندرويد-11"، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.
المصدر: 3dnews