سامسونغ تتحضر لإطلاق أحدث ساعاتها الذكية

تتحضر شركة سامسونغ لحدثها التقني الجديد الذي ستعلن خلاله عن أحدث تقنياتها وأجهزتها المحمولة، ومن ضمنها النماذج الجديدة من ساعات Galaxy الذكية.

تبعا لأحدث التسريبات فإن آبل تخطط لإطلاق أكثر من نموذج من ساعات Galaxy Watch Active 4، أحد هذه النماذج سيأتي بشاشة دائرية قطرها 40 ملم، وآخر بشاشة بقطر 42 ملم، نموذج بشاشة قطرها 46 ملم.

وستصنع هياكل هذه الساعات من المعدن المتين والمقاوم للصدمات وعوامل الرطوبة، أما شاشاتها فمن المفترض أن تغطي كامل مساحة الواجهة الخارجية، وأن تكون منحنية الحواف.

وسيثبت على إحدى حافتي الهيكل في هذه الساعات وفقا للصور المسربة زران، كما ستجهز الحافة الأخرى بمكبرات صوت ومايكروفونات تؤمن الاستماع للموسيقى وإجراء المكالمات الصوتية.

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وستحصل هذه الساعات على أنظمة لتحديد المواقع، وأنظمة لقياس نبضات القلب ومعدلات الأكسجة في دم المستخدم، وأنظمة لمتابعة اللياقة البدنية وإحصاء عدد الخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا، وسيكون أحد نماذجها على الأغلب قادر على تأمين الاتصال بشبكات 5G الخلوية.

المصدر: 3dnews