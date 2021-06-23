تقرير لـ"فوربس" يحثّ مالكي آيفون على حذف "خرائط غوغل" فورا

دعا خبراء الأمن السيبراني مستخدمي هواتف آبل إلى حذف "خرائط غوغل" فورا، بعد أن سلط تقرير الضوء على مقدار البيانات الشخصية التي يجمعها التطبيق.

ويكشف تعريف خصوصية "خرائط غوغل" (Google Maps) في متجر التطبيقات أنه يمكنه جمع أشياء مثل معلوماتك المالية وجهات الاتصال وسجل التصفح وسجل البحث.

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وقالت مقالة حديثة لـ"فوربس" بعنوان "لماذا تحتاج فجأة إلى حذف خرائط غوغل على جهاز آيفون الخاص بك" بمقارنة تسميات مقارنة الخصوصية لـ"خرائط آبل" و"خرائط غوغل".

وسلط التقرير الضوء على كيفية قيام "خرائط غوغل" بجمع الكثير من البيانات وحتى أنه يمكن ربط البيانات بهويتك الشخصية.

ومن ناحية أخرى، تجمع "خرائط آبل" بيانات أقل ولا تربطها بهوية المستخدم.

وتعتمد "غوغل" على الإعلانات المستندة إلى البيانات التي تخزنها، ويمكنها استخدام نوع المعلومات التي تجمعها لتظهر لك الإعلانات التي من المحتمل أن تكون مهتما بها.

وقالت شركة "غوغل" لـ"فوربس": "خرائط غوغل مصممة لحماية معلوماتك. نحن نقدم عناصر تحكم لإدارة إعداداتك بسهولة واستخدام التقنيات الرائدة في الصناعة مثل الخصوصية التفاضلية للحفاظ على أمان بياناتك".

وأضافت: "نواصل جعل خرائط غوغل هي الطريقة الأفضل والأكثر دقة للتنقل واستكشاف العام. توفير معلومات غنية عن الأنشطة التجارية المحلية وأفضل بحث وتنقل في فئتها وميزات مفيدة مثل انتشار كوفيد ومعلومات الانشغال المباشر".

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ويمكن أن تغطي "آبل" تكلفة خرائطها بأموال من مبيعات الأجهزة بينما تحتاج "غوغل" إلى الإعلانات لمساعدتها في تشغيل خرائطها.

ويفضل بعض الأشخاص "خرائط غوغل" على "خرائط آبل" على الرغم من أن هذه الأخيرة ازدادت شعبيتها منذ إطلاقها عام 2012.

وتحتوي "خرائط غوغل" على خيار وضع التصفح المتخفي إذا كنت تريد منع غوغل من جمع البيانات المذكورة. ومع ذلك، فإنه يحد من بعض وظائف التطبيق.

ويقال إن شركة "آبل" تقدم ميزات خرائط جديدة مع تحديث iOS 15 الخاص بها. وقالت: "تلتزم آبل ببناء أفضل خريطة في العالم، ونظام iOS 15 يأخذ الخرائط إلى أبعد من ذلك بطرق جديدة تماما للتنقل والاستكشاف. وسيختبر المستخدمون تفاصيل محسنة بشكل كبير في المدن للأحياء والمناطق التجارية والارتفاعات والمباني وألوان الطرق الجديدة والتسميات والمعالم المصممة خصيصا ووضع الليل الجديد مع توهج ضوء القمر. هذه طريقة جديدة تماما للنظر إلى العالم من خلال الخرائط".

المصدر: ذي صن