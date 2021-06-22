ألمانيا تفتح تحقيقات رسمية تتعلق بشركة آبل

أعلنت هيئة الرقابة على مكافحة الاحتكار في ألمانيا أنها فتحت تحقيقات جديدة تتعلق بشركة آبل للتحقق من التزام الشركة بقوانين الاحتكار المنصوصة في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "الهيئة بدأت التحقيقات بناء على شكاوى تلقتها ضد Apple Inc، اتهمت فيها الشركة باستخدام ممارسات قد تكون غير تنافسية وتنافي قوانين الاحتكار في ألمانيا، وبالأخص بعد إطلاق تحديث iOS 14.5".

وأشارت الهيئة إلى "أن تحقيقاتها ستركز على موضوع التأكد فيما إذا كانت أنظمة iOS بنسختها المذكورة تخلق نظاما غير تنافسي بالنسبة لمطوري البرامج ، كما ستشمل التحقيقات التكنولوجيا والموارد المالية لشركة آبل وإمكانيات الوصول إلى متجر تطبيقات App Store، وألية التأثير التي يخلقها هذا المتجر بالنسبة لمطوري البرامج".

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وأوضحت الهيئة أنها "تلقت شكاوى تفيد بأن شركة آبل توفر تطبيقات معينة في متجر App Store ، بينما تجبر مطوري التطبيقات الأخرى على دفع رسوم معينة لتحميل تطبيقاتهم في هذا المتجر، وتتقاضى رسوما معينة من الأرباح منهم تصل إلى 30%".

وتجدر الإشارة إلى أن آبل هي رابع شركة تقنية كبرى تواجه إجراءات من هذا النوع في ألمانيا، فقبلها كانت قد فتحت تحقيقات بشأن شركة غوغل وشركة Facebook Inc وشركة Amazon.com Inc.

المصدر: إنترفاكس