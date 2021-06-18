OnePlus تعلن عن هاتف منافس لشبكات الجيل الخامس

قررت شركة OnePlus دخول المنافسة بقوة في عالم 5G هذا العام، وكشفت عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية من بينها هاتف بمواصفات مميزة وسعر مقبول.

ويأتي هاتف OnePlus Nord CE 5G الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (159.2/73.5/7.9) ملم، ووزنه 170 غ، وزود هذا الهيكل بشاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 90 هيرتزا.

أما المعالج في هذا الجهاز فأتى ثماني النوى من نوع Qualcomm Snapdragon 750G 5G، ومعالج الرسوميات Adreno 619، وذواكر الوصول العشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 128 و256 غيغابايت.

وجهّز Nord CE 5G بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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كما زودته OnePlus بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

وسيطرح الهاتف في الأسواق العالمية بألوان أساسية هي: Blue Void Charkoal Ink و Silver Ray، وبأسعار تبدأ من 329 يورو تقريبا.

المصدر: 3dnews