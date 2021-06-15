"تويتر" يطلق إعدادا جديدا متعلقا بـ"الأنثى العربية"

أعلن موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إطلاق إعداد جديد بـ"اللغة العربية بالصيغة المؤنثة"، يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث.

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وأوضحت رئيسة قسم الاتصالات في "تويتر" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، رشا فواخيري، قائلة: "اليوم أطلقنا إعدادا جديدا للغة العربية بالصيغة المؤنثة.. أي بالعربية المؤنثة..على تويتر دوت كوم، فيمكن بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم تسجيل الدخول على تويتر دوت كوم، وتذهب عند الإعدادات والخصوصية، ثم تحدّث اللغات وتختار العربية المؤنثة للغة العرض".

وأكملت: "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة..كمنصة مفتوحة.. هدفنا في تويتر هو خدمة المحادثة العامة، ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل"، مشيرة إلى أن "الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها، ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها".

وأضافت رشا فواخيري: "من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية، واللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا... ومثل كل التحديثات التي نطلقها، سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات"، موضحة أن شركة "تويتر" بدأت باللغة العربية، وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.

وأكد "تويتر" أنه أول موقع للتواصل الاجتماعي يدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة"، في حين أن شركة "أرامكس" للخدمات اللوجيستية ومقرها دبي، قد أضافت في أبريل الماضي خيار لغة مشابها على موقعها.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل اليوم، كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرد"، ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل: "غردي".

المصدر: "رويترز"