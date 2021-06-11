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هاتف مميز ورخيص الثمن من سامسونغ سيرى النور قريبا

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هاتف مميز ورخيص الثمن من سامسونغ سيرى النور قريبا
youtube/tech shockin
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تستعد شركة سامسونغ لإطلاق هاتف جديد من فئة Gаlaxy M التي تمتاز بمواصفاتها الممتازة وأسعارها المنافسة.

وتبعا للتسريبات فإن هاتف Gаlaxy M32 الجديد سيحصل على هيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج مضاد للماء والغبار، أبعاده (160/74/9) ملم، ووزنه 196 غ.

وسيزود الجهاز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 411 شمعة/م تقريبا، وستحمى هذه الشاشة بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

هاتف مميز ورخيص الثمن من سامسونغ سيرى النور قريبا
youtube/REC Anything

أما المعالج فيه فسيكون ثماني النوى من نوع MediaTek Helio G85، وذواكر الوصول العشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

وسيحصل الهاتف على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (64+8+5+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وستزوده سامسونغ بنظام تشغيل "أندرويد-11"، ومنفذين لشرائح الاتصال الخلوي، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 22 واطا.

المصدر: 4pda

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