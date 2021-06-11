سامسونغ تعلن عن مستشعر متطور متناهي الصغر لكاميرات الهواتف

كشفت شركة سامسونغ عن مستشعر بصري جديد طورته ليحدث نقلة نوعية في عالم كاميرات الهواتف والأجهزة المحمولة.

وتبعا للخبراء في سامسونغ فإن مستشعر ISOCELL JN1 الذي أتى بأبعاد (1/2.76) بوصة فقط، يوفر ميزة الحد الأدنى لمساحة البكسل فيه والتي تبلغ 0.64 ميكون فقط.

وسيساعد الحجم الصغير والسماكة القليلة لهذا المستشعر بتوفير إمكانيات تركيب كاميرات عالية الدقة في الهواتف تبعا للخبراء، فضلا عن أن التقنيات التي صمم بها ستمكن الكاميرات من التقاط صور واضحة في ظروف الإضاءة المنخفضة، ما سيجعله مناسبا أيضا لكاميرات الهواتف الأمامية التي تتميز بفتحات ضيقة نسبيا، وحلا مثاليا للكاميرات الصغيرة المخصصة للتصوير الفائق العرض.

وسيوفر ISOCELL JN1 لكاميرات الهواتف إمكانيات توثيق فيديوهات بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وتوثيق فيديوهات 1080p بمعدل 240 إطارا في الثانية، فضلا عن أنه مجهز بتقنية Double Super PD التي توفر التركيز التلقائي السريع مايمنح الكاميرات قدرات أكبر في التقاط صور ذات دقة عالية أثناء توثيق الفيديوهات.

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ومن المفترض أن يظهر هذا المستشعر قبل نهاية العام الجاري في العديد من هواتف سامسونغ وهواتف الشركات الأخرى التي ستطرح بمواصفات تصوير مميزة وأسعار منافسة.

المصدر: 3dnews