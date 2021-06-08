"أبل" تعلن عن خطط لتعزيز خصوصية المستخدمين ومنافسة "زوم" و"تيمز" في مؤتمرات الفيديو

أعلنت شركة "أبل" لتصميم وتصنيع الإلكترونيات عن خطط لتعزيز خصوصية المستخدمين والإبقاء على بياناتهم بعيدة عن متناول شركات أخرى.

وأضافت الشركة خصائص تشمل مؤتمرات الفيديو الموسعة وتخزين بطاقات الهوية الحكومية الافتراضية على هواتف "آيفون".

وتأتي التغييرات في مؤتمر "أبل" السنوي العالمي لمطوري البرمجيات، الذين شكا بعضهم من سيطرة الشركة على التطبيقات التي يمكن أن تظهر على أجهزتها، وكذلك عمولتها التي تتراوح بين 15 و30 في المئة على المبيعات الرقمية.

ويسمح الكثير من الخصائص الجديدة للمستخدمين بحماية البيانات، وكذلك بأخذ صورة ضوئية من بطاقات هويتهم في الولايات الأمريكية المشاركة وتشفيرها في محفظة المستخدم الرقمية، إلى جانب بطاقات الائتمان وبطاقات العبور في بعض المدن الأمريكية.

وتعمل الشركة مع إدارة أمن النقل الأمريكية من أجل قبول بطاقات الهوية الرقمية في المطارات.

وفي حالات كثيرة لا يمكن لـ"أبل" نفسها أن ترى المعلومات، فالشركة حدثت النسخة المدفوعة من خدمة التخزين (آي كلاود) لتشمل خدمة تحجب عادات المستخدم في تصفح الإنترنت، حتى من "أبل".

وستسمح ميزة أخرى من "آي كلاود" للمستخدمين بإخفاء عناوين بريدهم الإلكتروني الحقيقية.

وقالت "أبل" إن سعر "آي كلاود" لن يتغير مع إضافة الخصائص الجديدة.

وعدلت الشركة أيضا بعض تطبيقاتها وخدماتها بطريقة قد تزيد منافستها مع تطبيقي "زوم"، التابع لـ"زوم فيديو كوميونيكيشنز"، و"تيمز" التابع لـ"مايكروسوفت"، حيث زاد استخدام التطبيقين بشدة خلال جائحة كورونا.

وحدثت تطبيقها للدردشة المرئية "فيس تايم" للسماح بترتيب مكالمات مع أكثر من شخص وجعل البرمجيات متوافقة مع أجهزة "أندرويد" و"ويندوز".

المصدر: "رويترز"