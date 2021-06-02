تعرَف على أحد أفضل هواتف أندرويد حاليا

بدأت شركة Oneplus بتوسيع سوق مبيعات هاتفها الجديد 9 pro الذي صنف كأحد أفضل هواتف أندرويد التي أطلقت هذا العام.

ومن السمات المميزة لهاتف oneplus 9 pro الجديد هو شاشته الممتازة من نوع LTPO Fluid2 AMOLED التي أتت بمقاس 6.7 بوصة، ودقة عرضه عالية تعادل (3216/1440) بيكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 525 شمعة/م تقريبا، وتردد يعادل 120 هيرتزا، فضلا عن أنها تتعامل مع تقنيات +HDR10.

كما جاء الهاتف بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والزجاج، مقاوم للماء والغبار وفق معايير IP68، أبعاده (163.2/73.6/8.7) ملم، ووزنه 197 غ، ومحمي بطبقات من زجاج Gorilla Glass 5.

ويعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات OxygenOS 11.2.6.6، ومعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G ، ومعالج رسوميات Adreno 660، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

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أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

وجهزته Oneplus بمنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 3.1، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.

المصدر: ixbit