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تسريبات تكشف عن هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

العالم الرقمي و Social media

تسريبات تكشف عن هاتف سامسونغ الجديد القابل للطي
youtube/TT Technology
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نشرت شركة سامسونغ مؤخرا مقطع فيديو روَجت فيه لبعض هواتفها الجديدة، من ضمنها هاتف قابل للطي يعتقد أنه Galaxy Z Fоld 3 المنتظر.

وفي المقطع الذي يحمل اسم Life opens with Galaxy بينت سامسونغ أن هاتفها القادم القابل للطي سيحصل على شاشتين، شاشة أساسية داخلية بحجم كبير، وشاشة أخرى مثبتة على الهيكل من الخارج.

والمميز في المقطع هو أن الشاشة الداخلية لا تظهر فيها أية ثقوب مخصصة للكاميرا وتمتد على كامل الواجهة، ما يشير إلى أن الكاميرا الأمامية ستكون مخفية تحت الشاشة كما في بعض هواتف أندرويد الحديثة.

و المفترض تبعا للتسريبات أن يجهز الهاتف بشاشة Foldable Dynamic AMOLED 2X أساسية مرنة بمقاس 7.55 بوصة، دقة عرضها (2208/1768) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتتعامل مع تقنيات +HDR10.

أما المعالج في هذا الجهاز فسيكون على الأغلب من نوع Qualcomm  Snapdragon 888 5G القادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، ومعالج الرسوميات Adreno 660، وذواكر الوصول العشوائي 12 و16 غيغابايت، والذواكر الداخلية 256 و512 غيغابايت.

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أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (12+12+12) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، فضلا عن أنه سيجهز بمنفذين لشرائح الاتصال، وبطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 11 واطا.

المصدر: 3dnews

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