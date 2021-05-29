هاتف جديد بقدرات تصوير ممتازة ينضم لأسرة Xiaomi

تتحضر Xiaomi لطرح هاتف جديد مجهز ببطارية كبيرة وكاميرا تعتبر من بين أفضل كاميرات الهواتف الذكية حاليا.

وسيحصل هاتف Poco F3 GT المنتظر على هيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده ( 161.9/76.9/8.3) ملم، ووزنه 205 غ.

وسيزود الجهاز بشاشة OLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، بخاصيتي التقريب البصري والرقمي، ولها القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، فضلا عن أنها تتعامل مع تقنيات HDR، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 16 ميغابيكسل.

youtube/Technical Guruji

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 1200 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت ، ومعالج رسوميات MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G.

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وجهزته Xiaomi ببطارية بسعة 5065 ميلي أمبير يمكن شحن 50 % من سعتها في غضون 20 دقيقة تقريبا عبر شاحن سريع باستطاعة 67 واطا، فضلا عن منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0.

المصدر: 4pda