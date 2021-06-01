سامسونغ تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية بسعر منافس

كشفت سامسونغ عن مواصفات حاسب Galaxy Tab A7 Lite الجديد الذي سيطرح بسعر منافس جدا.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والألومينيوم أبعاده (212.5/124.7/8) ملم، ووزنه 366غ.

وحصل الجهاز على شاشة TFT بمقاس 8.7 بوصة، دقة عرضها (1340/800) بيكسل، أبعادها "5:3" ومعدل سطوعها 18 شمعة/م تقريبا.

ويعمل هذا الحاسب بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1، ومعالج Mediatek Helio P22T ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 3 و 4 غيغابايات، وذواكر داخلية 32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، فضلا عن معالج رسوميات PowerVR GE8320.

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وتأتي الكاميرا الأساسية له بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 1080 بيكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 2 ميغابيكسل.

وزود هذا الحاسب بمنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 5100 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 15 واطا.

وسيطرح هذا الحاسب في الأسواق بلونين أساسيين هما الرمادي والفضي، وبأسعار تبدأ من 170 يورو تقريبا.

المصدر: 3dnews