Nintendo تعلن عن منصّتها الجديدة قريبا

في الوقت الذي تعاني فيه بعض شركات التقنية من نقص توريدات الشرائح الإلكترونية اللازمة لأجهزتها الجديدة، تتحضر شركة Switch Pro للإعلان عن منصتها الأحدث Switch Pro.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الشركة تنوي الإعلان عن المنصة الجديدة خلال مؤتمر Е3 التقني الذي سيعقد في الفترة ما بين 12 و15 يونيو القادم.

ومن المفترض أن تكون هذه المنصة نسخة معدلة عن منصات Switch الحالية، لكنها ستضمن أداء أفضل وسرعة أكبر في التعامل مع البيانات بفضل معالجات NVIDIA Tegra.

كما ستحصل هذه المنصات على الأغلب على شاشات OLED بأحجام 6.2 أو 7 بوصة، دقة عرضها (1280/720) بيكسل، وعلى أذرع تحكم جانبية يمكن فصلها عن الشاشة، كما ستتوافق مع أذرع Joy-Con الموجودة في منصات Switch المطروحة الآن.

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ومن المفترض أن تجهز هذه المنصات بمنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD، وعلى منفذي USB 3.0، ومنفذ RJ45، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

وقد تطلق هذه المنصات على الأغلب في الأسواق الاوروبية بداية نوفمبر المقبل، وبسعر 300 دولار تقريبا، لكن التوقعات تشير إلى أن أعدادها ستكون محدودة في البداية نظرا للنقص العام في توريدات الشرائح من قبل شركات إنتاج المعالجات حاليا.

المصدر: ixbit