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عطل مفاجئ لـ "Instagram" في عدد من البلدان

العالم الرقمي و Social media

عطل مفاجئ لـ
Reuters Dado Ruvic
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أبلغ مستخدمو شبكة "Instagram" الاجتماعية في عدد من البلدان عن حدوث عطل فيها، وفقا لبيانات من موقع "Downdetector"، الذي يراقب الأعطال وانقطاع الاتصال بمواقع الإنترنت الشائعة.

وتوقفت الشبكة الاجتماعية في حوالي الساعة 28.38 بتوقيت غرينتش، حيث تم الإبلاغ عن المشاكل في المقام الأول من المستخدمين في الولايات المتحدة، كندا، فرنسا والمملكة المتحدة.

يذكر أن "Instagram" هو تطبيق مجاني لمشاركة الصور والفيديوهات، وهو مملوك لشركة "فيسبوك".

المصدر: وكالات

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