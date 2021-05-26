عطل مفاجئ لـ "Instagram" في عدد من البلدان

أبلغ مستخدمو شبكة "Instagram" الاجتماعية في عدد من البلدان عن حدوث عطل فيها، وفقا لبيانات من موقع "Downdetector"، الذي يراقب الأعطال وانقطاع الاتصال بمواقع الإنترنت الشائعة.

وتوقفت الشبكة الاجتماعية في حوالي الساعة 28.38 بتوقيت غرينتش، حيث تم الإبلاغ عن المشاكل في المقام الأول من المستخدمين في الولايات المتحدة، كندا، فرنسا والمملكة المتحدة.

يذكر أن "Instagram" هو تطبيق مجاني لمشاركة الصور والفيديوهات، وهو مملوك لشركة "فيسبوك".

المصدر: وكالات