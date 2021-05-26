"إنستغرام" يدعم مستخدميه بخدمات جديدة

أعلن القائمون على تطبيق "إنستغرام" عن إدخال خدمات جديدة على التطبيق ستساعد المستخدمين على تطوير صفحاتهم وتحسين التفاعل معها.

ومن بين أبرز الخدمات التي باتت متوفرة لصناع المحتوى وأصحاب الحسابات التجارية على التطبيق هي ميزة "الإحصائيات"، والتي من خلالها بات صاحب الحساب قادرا على الوصول إلى بيانات تساعده على تطوير صفحته.

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Starting today, you’ll have more options when it comes to like counts on Instagram.



Now you can hide the number of likes people see on your posts 👀 pic.twitter.com/lkeXdy8zSA — Instagram (@instagram) May 26, 2021

ومن خلال هذه الميزة يمكن لصاحب صفحة معينة على التطبيق أن يتعرف على كمية التفاعل التي حققها كل فيديو قصير نشره عبر خدمة Reels في "إنستغرام"، ومعرفة عدد المرات التي قام بها المستخدمون الآخرون بتشغيل هذا الفيديو، وعدد الإعجابات والتعليقات وعدد مرات الحفظ والمشاركة للمقطع، ما سيساعده على انتقاء الفيديوهات التي ستحقق له تفاعلا أكبر مع الصفحة في المستقبل واكتساب أكبر عدد من المتابعين.

Excited to introduce Insights for Reels, Live and Reach to help creators and businesses better understand how your content is doing ⭐️📊 pic.twitter.com/oTvUGYK0sy — Instagram (@instagram) May 24, 2021

وذكرت بعض الصفحات المهتمة بشؤون التقنية أيضا أن "إنستغرام" تختبر خاصية جديدة ستساعد المستخدمين في العثور على الأغاني والموسيقى عبر الكلمات الدليلة.

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وبالاعتماد على هذه الميزة سيكون بإمكان المستخدم العثور على الأغاني والمقاطع الصوتية لحفظها أو استخدامها مستقبلا في الفيديوهات التي سيحملها عبر صفحته الخاصة على "إنستغرام".

وكان تطبيق "إنستغرام" قد حصل منذ مدة أيضا على ميزة تساعد أصحاب الحسابات التجارية وصناع المحتوى على وضع جداول للفيديوهات التي يرغبون بمشاركتها لتنشر هذه الفيديوهات في أوقات وتواريخ معينة.

المصدر: ixbit