TikTok يحارب التنمّر بميزات جديدة

أعلن القائمون على تطبيق TikTok عن إدخال ميزات جديدة على التطبيق لمساعدة المستخدمين في محاربة التعليقات السلبية أو المزعجة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مستخدم TikTok بات بإمكانه الآن تحديد 100 تعليق وحذفها دفعة واحدة من التعليقات التي يضعها المستخدمون الآخرون على المحتوى الذي ينشره عبر التطبيق.

وهذا الأمر تبعا للقائمين على TikTok سيسهل عملية فلترة التعليقات بالنسبة للمستخدمين الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على هذه المنصة وتصلهم كمية ضخمة من التعليقات على الفيديوهات التي ينشرونها.

وأشارت TikTok إلى أن عملية تحديد التعليقات وحذفها شبيهة بعملية الحذف الجماعي للرسائل التي تصل عبر البريد الإلكتروني، أي أنها تتم بوضع علامات على المربعات التي تظهر جانب كل تعليق ومن ثم الضغط على زر الحذف.

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وفي تدوينة حول الموضوع قالت TikTok " يبذل الأشخاص قلوبهم وأرواحهم لإنشاء المحتوى عبر منصتنا، لذا نحن ندرك مدى الإحباط الذي يشعر به المستخدم عند تلقيه تعليقات مزعجة على المحتوى".

ومن المفترض أن يحصل مستخدمو TikTok في المستقبل القريب أيضا على أدوات خاصة لتسهيل عملية تتبع التعليقات السلبية التي تنتهك الإرشادات الاجتماعية.

المصدر: ixbit