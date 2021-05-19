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سامسونغ تنوي تغيير عالم الأجهزة المحمولة بشاشاتها الجديدة!

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تنوي تغيير عالم الأجهزة المحمولة بشاشاتها الجديدة!
youtube/Samsung Display
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استعرضت سامسونغ خلال فعاليات مؤتمر Display week 2021 الذي عقد عبر الإنترنت أهم إنجازاتها في مجال الشاشات التي قد تساهم في إحداث نقلة نوعية في عالم الأجهزة المحمولة.

وبالنظر للفيديوهات الترويجية التي استعرضتها سامسونغ مؤخرا نلاحظ أنها تعمل على تطوير شاشات OLED مرنة يمكن أن تركب على هواتف محمولة يتم طي هيكلها عند أكثر من محور، أو هواتف بمحاور جانبية يمكن من خلالها لف الشاشة أو فردها لتغيير مقاسها بمقدار الضعف أو أكثر.

كما استعرضت سامسونغ شاشات OLED مرنة يمكن أن تركب على حواسب لوحية قابلة للطي، ومع ثني هياكل هذه الأجهزة ستتحول إلى أجهزة شبيهة بالحواسب الشخصية المحمولة، وسيتحول القسم السفلي من الشاشة إلى لوحة مفاتيح لمسية.

والتقنية المهمة الأخرى التي ظهرت في فيديوهات سامسونغ أيضا هي تقنية إخفاء الكاميرات تحت الشاشات المرنة التي ستخصص للهواتف والحواسب، ما يعني أن هذه الشاشات لن تحوي على أي ثقوب أو نتوءات مخصصة للكاميرات، وستغطي أكبر قدر من واجهات الأجهزة في عرض أفضل للصور والفيديوهات.

سامسونغ تنوي تغيير عالم الأجهزة المحمولة بشاشاتها الجديدة!
youtube/Samsung Display
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كما لمَحت سامسونغ خلال الفيديوهات إلى أن شاشاتها الحديثة ستتمتع بميزات حماية العين من الأشعة الزرقاء، أي أنها ستكون أكثر أمانا للاستخدام بالنسبة للأطفال والأشخاص الذين يعملون خلف أجهزتهم المحمولة لساعات طويلة.

المصدر: ixbit

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