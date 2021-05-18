هاتف هواوي ثمنه 3000 دولار ضد النار والكسر! (فيديو)

نشرت قناة JerryRigEverything الشهيرة على "يوتيوب" مقطع فيديو أظهرت فيه قدرة هاتف Huawei Mate X2 على تحمل أقسى الاختبارات.

وخلال المقطع قام المدوّن الشهير Zack Nelson بتعريض شاشة الهاتف الخارجية لنار ولاعة لمدة 30 ثانية تقريبا فلم تظهر على الشاشة أي آثار للحرق وتابعت عملها بشكل طبيعي، أما عندما عرّض شاشة الهاتف المرنة الداخلية للنار لأكثر من 10 ثوان فظهرت عليها آثار الحرق لكنها عملت بسلاسة أيضا دون أن تتأثر.

وأثناء اختبارات مقاومة شاشات الهاتف للخدوش قام المدون بتجريح الشاشة الخارجية بأداة حادة فأظهرت الشاشة مقاومة للخدوش من الدرجة السادسة، أما الطبقة الواقية للشاشة المرنة الداخلية فأظهرت مقاومة أقل، ولكن الأخيرة لم تتأثر ولم تخدش عند تعريضها لحبات الرمل، كما لم يتأثر عمل المفاصل المخصصة لطيها وسط الهيكل.

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وحاول المدوّن خدش الزجاج الواقي لكاميرات الهاتف باستعمال شفرة حادة لكن الزجاج لم يتأثر فعليا، حتى عندما حاول المدون ثني الهاتف بكلتا يديه ليختبر متانة هيكله فلم يتعرض هيكل الهاتف لأي تشوهات تذكر وأظهر متانة ممتازة.

المصدر: ixbit