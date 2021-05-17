هاتف 5G مميّز سيعزّز مبيعات آسوس في سوق الأجهزة المحمولة

من بين الأجهزة الذكية المتطورة التي أعلنت عنها آسوس مؤخرا جاء هاتف Zenfone 8 بتقنياته المنافسة.

وحصل الهاتف الجديد على شاشة Super AMOLED بمقاس 5.9 بوصة دقة عرضها (24001080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass Victus، وتعمل مع تقنية Always-on display كما في هواتف سامسونغ.

أما هيكل الجهاز فأتى مقاوما للماء والغبار وفق معايير IP68، أبعاده (148/68.5/8.9) ملم، ووزنه 169 غراما.

ويضمن التعامل السريع مع البيانات وشبكات 5G لهذا الهاتف معالج Qualcomm Snapdragon 888 5G المطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 8 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثنائية العدسة بدقة (64+12) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وجهزت آسوس هذا الهاتف بنظام تشغيل "أندرويد-11" مع واجهات ZenUI 8، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا.

المصدر: ixbit