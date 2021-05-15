Realme تستعد لإطلاق منافس قوي لهواتف سامسونغ

تتحضر Realme لإطلاق هاتف Narzo 30 الذي يتوقع له أن يكون من بين أقوى المنافسين لهواتف سامسونغ متوسطة الفئة الحديثة.

وسيحصل الهاتف على هيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ومحمي من الماء والغبار، وعلى شاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 405 شمعة/م تقريبا.

وسيضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج Mediatek Helio G95، ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فستكون ثلاثية العدسة بدقة (48+2+2) ميغابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وستزوده Realme بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، أما سعره فمن المتوقع أن يكون نحو 180 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit