شركة TCL تدخل عالم 5G بجهاز متطوّر ومميّز

قررت TCL منافسة الشركات الكبرى المنتجة لهواتف 5G، وأعلنت عن هاتف بتصميم مميز ومواصفات متقدمة.

ويأتي هاتف TCL 20 Pro 5G الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (164.2/73/8.8) ملم، ووزنه 190 غ.

أما شاشة الهاتف فأتت من نوع AMOLED بمقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 420 شمعة/م تقريبا، وتتعامل مع تقنيات HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 750G 5G المطور بتقنية 8 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 619، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة بدقة (48+16+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

إقرأ المزيد

وجهزته TCL بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات TCL UI، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

المصدر: ixbit