ما مواصفات أبرز منافس لهواتف هواوي من Xiaomi ؟

يعتبر Mi 10T 5G اليوم من أهم منافسي هواتف هواوي الحديثة نظرا لمواصفاته المتطورة وسعره المقبول وقدرته على العمل مع شبكات 5G بنفس الوقت.

ويتميز هذا الهاتف بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (165.1/76.4/9.3) ملم، ووزنه 216 غ، مجهز بشاشة IPS LCD تردها 144 هيرتزا ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ما يجعلها من بين أفضل شاشات الهواتف المخصصة لألعاب الفيديو.

ويضمن الأداء السريع لهذا الجهاز معالج Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

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ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 350 دولارا تقريبا حصل هذا الهاتف على منظومة تصوير بقدرات ممتازة تعتمد على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وزودته منXiaomi بمنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذين لشرائح الاتصال، وشريحة NFC، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا.

المصدر: ixbit