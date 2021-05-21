 
مباشر

هواوي تعلن عن حاسب MateBook بتقنيات ممتازة

العالم الرقمي و Social media

هواوي تعلن عن حاسب MateBook بتقنيات ممتازة
youtube/Простые Технологии
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qftz

كشفت هواوي عن حاسبها الأحدث من فئة MateBook الذي زوته بتقنيات تجعله من بين أفضل الحواسب المحمولة المطروحة في الأسواق العام الجاري.

ويأتي حاسب MateBook 16 بهيكل أنيق ونحيف وخفيف الوزن مصنوع من المعدن والألومينيوم، مجهز بشاشة بمقاس 16 بوصة، أبعادها "3:2"، ودقة عرضها (2520/1680) بيكسل، وتتعامل مع أحدث تقنيات عرض الصور والفيديوهات.

وتعمل نماذج هذا الحاسب بمعالجات Ryzen 5 5600H سداسية النوى ومعالجات  Ryzen 7 5800H ثمانية النوى، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية من نوع SSD سعتها 512 غيغابايت.

وزودت معالجات هذه الحواسب بأنظمة تبريد خاصة وهياكلها جهزت بفتحات تهوية مدروسة تمنع ارتفاع درجات حرارة المعالجات عند الاستخدام المطول أو تشغيل ألعاب الفيديو الحديثة التي تتطلب تشغيل الحاسب بأقصى طاقته.

إقرأ المزيد
سامسونغ تنوي تغيير عالم الأجهزة المحمولة بشاشاتها الجديدة!
سامسونغ تنوي تغيير عالم الأجهزة المحمولة بشاشاتها الجديدة!

كما حصلت هذه الأجهزة على بطارية متطورة باستطاعة 135 واطا، تكفيها لتعمل لأكثر من 12 ساعة متواصلة بالشحنة الواحدة، وشحن البطاريات لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أن يكفي الحاسب ليعمل لأكثر من 3 ساعات ونصف بشكل متواصل.

ومن المفترض أن تطرح هواوي نماذج حواسبها هذه في الأسواق الصينية أولا، لتظهر بعد فترة قصيرة في عدة أسواق عالمية، وبأسعار تصل إلى 975 دولارا.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا