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هاتف أندرويد مصفّح يعيد للأذهان صورة BlackBerry!

العالم الرقمي و Social media

هاتف أندرويد مصفّح يعيد للأذهان صورة BlackBerry!
youtube/TechOdyssey
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استعرضت شركة Unihertz هاتفا مميزا جديدا يعيد إلى الأذهان تصاميم هواتف BlackBerry الشهيرة.

ويتميز هذا الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار والصدمات سماكته 16.8 ملم، مجهز بلوحة مفاتيح تقليدية كاملة شبيهة بتلك التي كانت تركب على حواف BlackBerry القديمة.

هاتف أندرويد مصفّح يعيد للأذهان صورة BlackBerry!
youtube/TechOdyssey

وجهز الهاتف بشاشة LCD بمقاس 3.1 بوصة محمية بطبقة من الزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، دقة عرضها (720/716) بكسل، إضافة لمكبرات صوت ممتازة، ودعم بكاميرا أساسية بدقة 16 ميغابيكسل، ومصباح إضاءة يعمل بتقنيات LED.

و زود هذا الجهاز بنظام "أندرويد-11"، ومعالج MediaTek P70، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل عدة أيام بالشحنة الواحدة.

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وستحصل نماذجه على شرائح NFC للدفع الإلكتروني والاقتران القريب مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، وعلى شرائح تدعم الاتصال بشبكات 4G.

ومن المفترض أن تطرح منه عدة نماذج بتقنيات متنوعة العام الجاري، أسعارها تبدأ من 159 دولارا.

المصدر: ixbit

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