جهاز جديد بكاميرات ممتازة وسعر منافس يتحدى أفضل الهواتف الحالية

كشفت Realme عن مواصفات هاتفها الجديد الذي ستنافس من خلاله أحدث هواتف سامسونغ وهواوي.

ويأتي هاتف Realme 8 الجديد بكاميرا أساسية رباعية الهدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مجهزة بفتحة عدسة واسعة وتقنيات التعرف على الوجوه.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Mediatek Helio G95 الحديث عالي الأداء، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، إضافة إلى معالج رسوميات من نوع Mali-G76 MC4.

أما هيكله فأتى مقاوما للماء والغبار، مصنوعا من المعدن والزجاج، أبعاده (160.6/73.9/8) ملم، وزنه 177 غ، ومجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا.

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ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 220 دولارا تقريبا حصل هذا الهاتف أيضا على شريحة NFC، ومنفذين لشرائح الاتصال، وعلى ماسح لبصمات الأصابع، ونظام تشغيل Android 11، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا.

المصدر: 3dnews