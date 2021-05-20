 
مباشر

كيف تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي؟

العالم الرقمي و Social media

كيف تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي؟
pexels.com/Markus Winkler
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfgt

يعتبر ضياع الشاحن أو تلفه إحدى أكثر المشكلات التي يتعرض لها مالكو الهواتف والأجهزة الذكية، فما الطريقة للحصول على شاحن بديل ذي جودة عالية؟

تنتشر في الأسواق والمحال التجارية حول العالم حاليا العديد من المنتجات المزيفة والتي تشبه إلى حد كبير المنتجات التي تصنعها شركات الإلكترونيات الكبرى، من بين أكثر هذه المنتجات انتشارا هي الإكسسوارات والشواحن الخاصة بالهواتف، لذا يجب الانتباه إلى عدة أشياء قبل شراء هذه المنتجات.

ومن أكثر الأشياء التي قد تساعدنا على اختيار الشواحن الأصلية هي الرموز والعلامات الخاصة التي تضعها شركات الإلكترونيات الكبرى على منتجاتها، ومنها رمز QR أو ما يسمى برمز الرد السريع.

كيف تحصل على شاحن أصلي لهاتفك الذكي؟
youtube/Voice of People Today

ومن خلال رمز QR على سبيل المثال يمكننا معرفة المعلومات حول المنتج والشركة المصنعة له أو المتاجر المعتمدة لبيعه، وبذلك يمكن التحقق فيما إذا كان الشاحن الذي نرغب بشرائه أصليا أم لا.

إقرأ المزيد
هاتف هواوي ثمنه 3000 دولار ضد النار والكسر! (فيديو)
هاتف هواوي ثمنه 3000 دولار ضد النار والكسر! (فيديو)

ولمعاينة الرمز المذكور يمكننا استخدام تطبيقات "قارئ رموز QR" أو "QR Code Reader" والتي تعتمد على كاميرا الهاتف لمسح رمز QR الموجود على الأشياء، وبعد معاينة الرمز يظهر التطبيق عنوانا إلكترونيا يتعلق بالمنتج، أوأرقاما ورموزا معينة، وبالبحث عن هذه الأرقام والرموز عبر الإنترنت ستظهر لنا معلومات حول المنتج ومكان تصنيعه والمحلات والمواقع المعتمدة لبيعه.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا