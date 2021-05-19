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Oppo تتحضر لإطلاق أحد افضل الهواتف لهذا العام

العالم الرقمي و Social media

Oppo تتحضر لإطلاق أحد افضل الهواتف لهذا العام
youtube/Aashiq XT9
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تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف جديد من المتوقع أن يكون من بين أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات 5G.

ومن المفترض ان يأتي هاتف Oppo Reno6 Pro+ 5G بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.8/72.5/8) ملم، وزنه 188 غ.

أما شاشة الهاتف فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 650.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

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وستدعمه Oppo بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات ColorOS 11.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.

المصدر: فيستي

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