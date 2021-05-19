Oppo تتحضر لإطلاق أحد افضل الهواتف لهذا العام

تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف جديد من المتوقع أن يكون من بين أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات 5G.

ومن المفترض ان يأتي هاتف Oppo Reno6 Pro+ 5G بهيكل من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160.8/72.5/8) ملم، وزنه 188 غ.

أما شاشة الهاتف فستكون من نوع AMOLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

وسيضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 650.

أما كاميرته الأساسية فستكون ثلاثية العدسة بدقة (50+13+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

Oppo Reno 6 Series Spotted on Tenna



Oppo Reno 6 Pro (Black)

6.5inches 90hz OLED display

Dimensity1200

4500mAh battery

65W fast charging

7.6mm thick



Oppo Reno 6 Pro Plus (Blue)

6.5" display

Snapdragon 870

4500mAh battery

65W fast charging

7.9mm thick#OPPO#OPPOReno6Pro#Reno6pic.twitter.com/5u0yocNtdv — Mayank Kumar ❂ (@Mayankkumaryt) May 11, 2021

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وستدعمه Oppo بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات ColorOS 11.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذين لبطاقات الاتصال، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 65 واطا.

المصدر: فيستي