ميزات وخدمات جديدة تظهر في "تويتر"

أعلن القائمون على تطبيقات "تويتر" أن تطبيقاتهم ستحصل على بعض الميزات والتغييرات التي تجعلها أكثر فائدة للمستخدمين.

ومن أبرز الميزات التي ستحصل عليها تطبيقات "تويتر" هي ميزة تساعد على حفظ وترتيب التغيرات وعلامات التبويب ضمن مجموعات معينة تتعلق بمواضيع مختلفة ليعود إليها في المستقبل.

Twitter is working on Bookmark Collections 🔖 🗂



aka the “folders in bookmark” that lots of folks have asked for :) pic.twitter.com/wUCEYca94i — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 14, 2021

ومن غير المعروف بعد هل ستكون هذه الميزة مستقلة ومجانية أم متاحة ضمن اشتراكات ما يسمى بـ " Twitter Blue" التي أعلن عنها مؤخرا، والتي ستوفر للمستخدم التحكم بالتغريدات بطرق مختلفة مقابل اشتراك تبلغ قيمته 2.99 دولار شهريا.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1opic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

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كما من الممكن تبعا لبعض المحللين أن تصبح الخدمات المذكورة سابقا جزءا من خدمات Scroll والتي توفر "تويتر" من خلالها للمستخدم عرض المحتوى عبر مواقع شركائها دون إعلانات، ومقابل رسوم شهرية تبلغ 5 دولارات تقريبا.

ولم تعلن "تويتر" بشكل رسمي بعد متى ستدخل هذه الميزات حيز التنفيذ، وفي أي بلدان سيتم اختبارها أولا.

المصدر: 3dnews