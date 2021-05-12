 
مباشر
عاجل
عباس: إسرائيل تريد فرض أمر واقع استعماري في القدس وفي أرض وطننا وتمارس حربا مسعورة

"يوتيوب" تخصص 100 مليون دولار لمستخدمي خدمتها الجديدة!

العالم الرقمي و Social media

Sputnik RAMIL SITDIKOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qdox

أعلنت شركة "يوتيوب" أنها ستخصص مبلغ 100 مليون دولار لدعم خدمة Shorts الجديدة عبر منصاتها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المبلغ المذكور سيذهب لصندوق خاص ستستحدثه "يوتيوب" في الأشهر القليلة القادمة، ومن خلال هذا الصندوق سيتم إرسال الأموال للمستخدمين وصناع المحتوى مقابل الفيديوهات التي سيحملونها عبر هدة Shorts.

وأشارت "يوتيوب" إلى أنها تتواصل بشكل مستمر مع صناع المحتوى الذين يملكون قاعدة مشاهدات كبيرة على منصاتها بهدف تشجيعهم على استخدام Shorts، لكنها لم تحدد المبالغ التي سيحصل عليها هؤلاء الأشخاص مقابل فيديوهاتهم، وهل ستكون هذه المبالغ شهرية أم مرتبطة بعدد المشاهدات.

وتسعى "يوتيوب" من خلال هذه الخطوة لتطوير Shorts لتكون منافسا لـ TikTok  وخدمة Reels في "إنستغرام"، وكذلك خدمات Spotlight من "سناب شات".

إقرأ المزيد
ميزات إضافية لاجتذاب المستخدمين تظهر في
ميزات إضافية لاجتذاب المستخدمين تظهر في "يوتيوب"

وحول الموضوع قالت مديرة تمكين الشراكة العالمية لخدمات Shorts: "هذه هي الخطوة الأولى في رحلتنا لبناء نموذج طويل الأجل لتحقيق الدخل من خدمتنا، وهي أولوية قصوى بالنسبة لنا، وتستغرق منا بعض الوقت لفهمها بشكل صحيح، نحن نعمل بنشاط على ذلك، ونأخذ التعليقات التي تم جمعها من جمهورنا للمساعدة في تطوير برنامج طويل المدى مصمم خصيصا لفيديوهات Shorts".

ومؤخرا كانت "يوتيوب" قد أعلنت عن إدخال عدة ميزات جديدة على خدمة Shorts منها ميزات لتسهيل ربط الفيديوهات بتسميات توضيحية، ميزات للتحكم بدقة وطريقة عرض الفيديوهات عبر الخدمة لتظهر بصورة أكثر حيوية وإثارة للمشاهد.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا