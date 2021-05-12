"يوتيوب" تخصص 100 مليون دولار لمستخدمي خدمتها الجديدة!

أعلنت شركة "يوتيوب" أنها ستخصص مبلغ 100 مليون دولار لدعم خدمة Shorts الجديدة عبر منصاتها.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المبلغ المذكور سيذهب لصندوق خاص ستستحدثه "يوتيوب" في الأشهر القليلة القادمة، ومن خلال هذا الصندوق سيتم إرسال الأموال للمستخدمين وصناع المحتوى مقابل الفيديوهات التي سيحملونها عبر هدة Shorts.

وأشارت "يوتيوب" إلى أنها تتواصل بشكل مستمر مع صناع المحتوى الذين يملكون قاعدة مشاهدات كبيرة على منصاتها بهدف تشجيعهم على استخدام Shorts، لكنها لم تحدد المبالغ التي سيحصل عليها هؤلاء الأشخاص مقابل فيديوهاتهم، وهل ستكون هذه المبالغ شهرية أم مرتبطة بعدد المشاهدات.

The $100 million fund will be used for financing of videos that receive the most views and engagements #YouTubeShortshttps://t.co/qJDwZ3AGIz — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) May 12, 2021

وتسعى "يوتيوب" من خلال هذه الخطوة لتطوير Shorts لتكون منافسا لـ TikTok وخدمة Reels في "إنستغرام"، وكذلك خدمات Spotlight من "سناب شات".

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وحول الموضوع قالت مديرة تمكين الشراكة العالمية لخدمات Shorts: "هذه هي الخطوة الأولى في رحلتنا لبناء نموذج طويل الأجل لتحقيق الدخل من خدمتنا، وهي أولوية قصوى بالنسبة لنا، وتستغرق منا بعض الوقت لفهمها بشكل صحيح، نحن نعمل بنشاط على ذلك، ونأخذ التعليقات التي تم جمعها من جمهورنا للمساعدة في تطوير برنامج طويل المدى مصمم خصيصا لفيديوهات Shorts".

ومؤخرا كانت "يوتيوب" قد أعلنت عن إدخال عدة ميزات جديدة على خدمة Shorts منها ميزات لتسهيل ربط الفيديوهات بتسميات توضيحية، ميزات للتحكم بدقة وطريقة عرض الفيديوهات عبر الخدمة لتظهر بصورة أكثر حيوية وإثارة للمشاهد.

المصدر: 3dnews