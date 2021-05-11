Amazon توسّع منافستها لآبل بأجهزة ذكية مميّزة

أعلنت شركة Amazon أنها تسعى لإطلاق أجهزة محمولة جديدة لتعقب الأشياء، لتنافس من خلالها أجهزة AirTag من آبل.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Amazon عقد شراكة مع شركتي Tile و Level لتطوير ميدياليات صغيرة لتعقب الأشياء يمكن إرفاقها بالمفاتيح أو الهاتف أو حتى الحقائب لمعرفة مكانها في حال فقدانها.

وستعمل الأجهزة المذكورة مع شبكات Sidewalk الخاصة بـ Amazon ما سيسمح لها بالاتصال مع شبكات البلوتوث الخاصة بملايين مساعدات Echo المنزلية حول العالم.

والمميز في الأمر أن المستخدمين سيكون بإمكانهم اعتماد الأوامر الصوتية عبر مساعدات Echo لتوجيه الطلب لأجهزة Tile لإصدار رنين معين سيرشد المستخدم إلى مكانها ومكان الأشياء المرفقة بها في حال أضاع المستخدم الغرض داخل المنزل أو مكان العمل، أي كما هو الحال مع أجهزة AirTag من آبل أيضا.

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ويرى العديد من المحللين أن Amazon استغلت الفرصة لدخول سوق هذا النوع من الأجهزة المحمولة في الوقت الذي وجهت فيه العديد من الانتقادات لآبل بشأن خصوصية بيانات مستخدمي أجهزتها المحمولة.

المصدر: 3dnews