هاتف ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة ينضم لأسرة أجهزة موتورولا الحديثة

من بين أبرز الهواتف المميزة التي كشفت عنها موتورولا مؤخرا كان Moto G40 Fusion الذي سيطرح بسعر منافس جدا بالنسبة للتقنيات الموجودة فيه.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للخدوش والصدمات، أبعاده (169.6/75.9/9.7) ملم، ووزنه 225 غراما.

وجهز هذا الهاتف بشاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة دقة عرضها (2460/1080) بيكسل، معدل ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها يعادل 395 شمعة/م تقريبا.

youtube/Geekyranjit

وبالرغم من سعره المنافس والذي سيكون 180 يورو تقريبا جهزته موتورولا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة ذات قدرات تصوير ممتازة، دقتها (64+8+2) ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تتعامل مع تقنيات HDR ولها عدسة f/2.2 للتصوير العريض.

أما المعالج في هذا الهاتف فأتى من نوع Qualcomm Snapdragon 732G، ومعالج الرسوميات Adreno 618، وذواكر الوصول العشوائي 4 و 6 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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ويتميز الجهاز أيضا ببطارية كبيرة بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ونظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع مثبث على واجهته الخلفية.

المصدر: ixbit