Vivo تعلن عن هاتف متطوّر بميزات فريدة

كشف شركة Vivo عن مجموعتها الأحدث من الهواتف الذكية والتي ضمت هاتفا مميزا بتقنيات فريدة.

ومن أبرز الأجهزة التي جاءت في مجموعة Vivo الجديدة كان هاتف V21e الذي حصل على برمجيات تساعد المستخدم على استعمال الشاشة لإظهار اللقطات من الكاميرتين الأمامية والخلفية في وقت واحد.

youtube/ Ginmeitick Official Channel

كما يتمتع هذا الهاتف بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة والتي أتت بدقة (64+8+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية التي أتت بدقة 44 ميغابيكسل وتتعامل مع تقنيات HDR وتصور فيديوهات بدقة 4K.

ويمكن لهذا الجهاز التعامل بسرعة كبيرة مع بيانات شبكات الإنترنت وتشغيل أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 720G المطور بتقنية 8 نانومتر، وذواكر الوصول العشوائي 8 غيغابايت، ومعالج الرسوميات Adreno 618.

كما جهزته Vivo بذواكر داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، وشاشة AMOLED بمقاس 6.44 بوصة دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م تقريبا.

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وإضافة إلى كل ما سبق حصل الهاتف أيضا على نظام تشغيل Android 11 مع واجهات Funtouch 11.1، وعلى منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فسيكون 240 يورو تقريبا.

المصدر: 4apk