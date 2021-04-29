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ميزة جديدة في Zoom تجعل اجتماعات الفيديو أكثر متعة

العالم الرقمي و Social media

ميزة جديدة في Zoom تجعل اجتماعات الفيديو أكثر متعة
youtube/Vision Multimedia
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في الوقت الذي باتت فيه تقنيات الاتصال عبر الفيديو وسيلة أساسية من وسائل التواصل والعمل عن بعد، قرر القائمون على Zoom إدخال ميزة جديدة لجعل تطبيقهم أكثر فائدة ومتعة أثناء استعماله.

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن ميزة Immersive View التي أدخلت مؤخرا على Zoom صممت خصيصا للذين يرغبون بعقد اجتماعات العمل عبر الإنترنت، فمن خلالها يمكن ضم 25 شخصا إلى مكالمة الفيديو الجماعية، ووضع المتصلين في غرف افتراضية ذات خلفيات متنوعة ثلاثية الأبعاد تعطي انطباعا وكأن المتصلين مجتمعين في قاعة عمل أو مدرج حقيقي.

ومن خلال هذه الميزة أيضا يمكن التحكم بمواقع الأشخاص داخل غرفة الاجتماعات الافتراضية أو التحكم بأحجام صورهم أو إضافة مشاهد وتأثيرات إضافية إلى خلفية غرفة المكالمة.

وفي حال أراد القائم على مكالمة الفيديو الجماعية استضافة أكثر من 25 شخصا في مكالمته فإن الأشخاص الزائدين عن العدد المحدد ستظهر صورهم في شريط عرضي صغير أعلى خلفية المكالمة.

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ويمكن الاستفادة من هذه الميزة لمستخدمي تطبيقات Zoom بنسخة "5.6.3" والنسخ الأحدث منها مع الأجهزة والحواسب العاملة بنظامي Windows و macOS.

المصدر: 3dnews

 

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