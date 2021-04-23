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هاتف منافس آخر من نوكيا سعره أقل من 100 دولار!

العالم الرقمي و Social media

هاتف منافس آخر من نوكيا سعره أقل من 100 دولار!
youtube/Arstayl
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وسعت نوكيا أسرة أجهزتها الذكية لهذا العام بهاتف ذي مواصفات جيدة ستطرحه للبيع بسعر منافس جدا.

ويأتي هاتف Nokia C20 الجديد بهيكل من البلاستيك والمعدن مقاوم للرطوبة والغبار، أبعاده (169.9/77.9/8.8) ملم، يزن 191 غراما.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

وجهزته نوكيا بمعالج Unisoc SC9863A، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2، وذواكر وصول عشوائي 1 و2 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 16 و32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت بدقة 5 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات HD بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

ودعم الجهاز بمنفذ microUSB 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة GPS لتحديد المواقع، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

المصدر: ixbit

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