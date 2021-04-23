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Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات مميزة قريبا

العالم الرقمي و Social media

Xiaomi تطلق هاتفا بمواصفات مميزة قريبا
youtube/big thinks CJ
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تستعد شركة Xiaomi لإطلاق هاتف جديد مجهز بميزات تجعله من بين أفضل الهواتف المصممة لعشاق التصوير ومحبي الألعاب الإلكترونية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Redmi K40 Gamе Enhаnced Edition التجاري، وسيزود بأزرار خاصة على جوانب الهيكل ستسهل عملية التحكم بألعاب الفيديو كما في هواتف الألعاب الاحترافية.

وستحصل كاميرات هذا الهاتف على ملحقات ومنظومات إضاءة معدلة ستساعد على التقاط صور عالية الدقة في مختلف ظروف الإضاءة، وستجهز حافة الهيكل القريبة من الكاميرا فيه بزر خاص لإغلاق فتحات العدسات عند عدم الحاجة للتصوير.

أما المعالج في هذا الجهاز فسيكون من نوع MеdiaTek Dimеnsity 1200، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه حصل على تقيمات عالية من ناحية الأداء، وسجل 724495 نقطة وفقا لتقيمات منصة Аntutu المتخصصة بتقييم أداء الأجهزة الإلكترونية.

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ومن المفترض أن يجهز هذا الهاتف بشاشة بمقاس 6.67 بوصة بتردد يصل إلى 144 هيرتزا، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة دقة عدستها الأساسية 108 ميغابيكسل.

المصدر: 4pda

 

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