موتورولا تتحدى أفضل الهواتف بجهاز رخيص الثمن مزود بكاميرا 108 ميغابيكسل!

أعلنت موتورولا رسميا عن مواصفات هاتفها MOTO G60 الذي طورته ليكون المنافس الأبرز لهواتف سامسونغ الحديثة ذات قدرات التصوير الممتازة.

ورغم السعر المنافس لهذا الجهاز والذي يبلغ 200 يورو فقط، زودته موتورولا بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (108+8+2) ميغابيكسل، وبكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (169.6/75.9/9.8) ملم، يزن 225 غراما.

كما جهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.8 بوصة، ترددها يعادل 120 هيرتزا، ودقتها (2460/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات HDR10.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 732G، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبربطاقات microSDXC، ومعالج رسوميات Adreno 618.

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وزودته موتورولا بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.

المصدر: 4pda