ما المميّز في حواسب iMac الجديدة؟

ازاحت آبل خلال مؤتمرها التقني الأخير الستار عن الجيل الجديد من حواسب iMac التي زودتها بميزات لم تكن موجودة في حواسبها المكتبية من قبل.

وتبعا لآبل فإن حواسب iMac الجديدة تمتاز بسرعة كبيرة في معاينة البيانات بفضل معالجات M1 القادرة على التعامل مع أحدث الشرائح الإلكترونية وبرمجيات معاينة الصور والأصوات.

كما حصلت هذه الحواسب على هيكل معدني سماكته 11.5 ملم فقط، سيطرح بـ 7 ألوان أساسية، وجهزت بشاشات Retina بمقاس 24 بوصة معدل سطوعها يصل إلى 500 شمعة/م، وقادرة على عرض فيديوهات بدقة 4K، وتعمل مع ميزات True Tone التي تضبط الألوان تبعا لإضاءة المكان الموجودة فيه.

وأكثر ما يميز هذه الأجهزة هو حصولها على لوحات مفاتيح خاصة مجهزة بميزة Touch ID التي تساعد على حماية البيانات وإقفال الحاسب وفك القفل بالاعتماد على بصمات الأصابع.

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وزودت آبل أجهزتها الجديدة بست مكبرات صوت وتقنيات Dolby Atmos التي تساعد على توزيع الأصوات بطريقة ممتازة، و 4 منافذ USB-C اثنان منها يدعمان وصلات Thunderbolt، فضلا عن أن الشواحن التي حصلت عليها فيها منافذ للاتصال بشبكات Ethernet .

وستطرح هذه الحواسب في الأسواق بعدة نماذج تختلف من ناحية ذواكر التخزين وذواكر الوصول العشوائي، تتراوح أسعارها ما بين 1299 و1499 دولارا.

المصدر: ixbit