Fitbit تعلن عن سوار ذكي أنيق بمواصفات متطوّرة

كشفت شركة Fitbit عن سوارها الذكي الأحدث الذي حصل على مواصفات تخوّله ليكون من بين أفضل أجهزة فئته في الوقت الحالي.

وحرص المصممون في Fitbit هذه المرة على جعل السوار يبدو كقطعة أنيقة يمكن ارتداؤها كل يوم، إذ صنعوا هيكله الأساسي من الستنالس المقاوم للصدأ والمطلي بعدة ألوان مثل الذهبي والبرونزي والأسود، وأتيح للراغبين في شرائه عدة خيارات من الأحزمة التي تثبت على المعصم، منها أحزمة مطاطية بعدة ألوان لمحبي الرياضة والحركة وأحزمة معدنية متنوعة تلبي أذواق الرجال والنساء على حد سواء.

وجهز هذا السوار بشاشة OLED ملونة تعمل باللمس، مزودة بعدة خلفيات تشغيل لإظهار الوقت أو التواريخ أو معدلات النشاط البدني أو أنظمة تحديد المواقع أو الإشعارات والرسائل المستلمة للهاتف الذي يقترن به.

وحصلFitbit Luxe على مستشعرات متطورة قادرة على قياس معدلات أكسجة الدم وتوثيق هذه المعدلات أثناء النوم على مدار أسبوع كامل، وعلى مستشعرات لقياس معدلات نبض قلب المستخدم ومعدلات التوتر لديه، فضلا عن مستشعرات قادرة على قياس عدد الخطواط التي يقطعها صاحب السوار بشكل يومي.

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ويتوافق هذا السوار مع الهواتف والأجهزة الذكية العاملة بنظامي أندرويد و iOS ، ومن خلال التطبيق الخاص به في الهواتف يمكن مراقبة جميع البيانات التي ترصدها مستشعراته للتعرف على الحالة الصحية ومعدلات النشاط البدني ومعدلات النوم ، كما يمكن للسوار استقبال الرسائل والإشعارات من الهاتف.

المصدر: ixbit